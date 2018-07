Echarri reveló por qué no trabajaría con Natalia Oreiro

"Lo quiero mucho a él y también a su familia. Yo lo quiero mucho a Pablo, he visto todas sus series como productor; fui súper fan de La leona, es más, la miraba con Ricardo (Mollo) todas las noches", dijo Oreiro, recordando los dichos de su ex hace dos años atrás.

“Imposible porque sería abrir una caja de Pandora. Creo que es un riesgo para las familias de ambos y ellos son más importantes que cualquier novela. No pondría en peligro mi relación con Nancy (Duplaá) por una novela. Más allá de la plata que pueda ganar, Nancy no me dejaría”, había explicado el galán en aquel entonces.

Sin dudas, las palabras de Oreiro removieron el avispero y esta tarde, Marina Calabró aprovechó un móvil que Echarri le dio a Intrusos para preguntarle sobre el tema.

"El problema soy yo, no ella", dijo con humor y aclaró: "No tiene que ver con la opinión de Nancy. Fue una declaración mía de hace mucho tiempo. Yo entiendo que de estar juntos, la prensa utilizaría esa unión para tratar de pegarnos en lo personal. Ya me imagino los rumores de romance o ‘recordando los viejos tiempos, donde hubo fuegos cenizas quedan y el motohorme’”.

"No quiero que por un trabajo o por la posibilidad de trabajar con ella -que realmente podríamos hacer un buen dúo y hasta tener éxito- se arriesguen cosas más importantes por el solo hecho de ganar unos mangos o hacer un buen programa. Porque yo les aseguro que si nosotros salimos, laburamos juntos, al otro día empiezan con ‘donde hubo fuego cenizas quedan’; eso es una fija. Como yo ya los conozco desde hace muchos años, los veo venir, entonces no les doy la posibilidad”, dijo entre risas sobre los periodistas.

Cuando Jorge Rial le comentó “debe tener su carácter Nancy un poquito en ese tema, ¿no?”, la respuesta de Echarri fue una sonrisa pícara y una referencia al conflicto legal que tuvo SAGAI, la entidad que lidera, con la sociedad Inter-Artis: “¡Para mí es más fácil con Inter- Artis que con Nancy!”.

