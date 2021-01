Edwin Cardona pide confianza a los hinchas de Boca

El eterno amor de Diego Armando Maradona está en otra final de la Liga Argentina . El gran e imparable Boca tras empatar en calidad de visitante contra Argentinos, consiguió meterse en la final del torneo y lo único que le queda a los hinchas de La Bombonera es alegrarse por partida doble pues, no festejan solamente que Boca quedó en la final sino que también disfrutan con la noticia que River quedó fuera del torneo y lleva dos derrotas importantes de forma consecutiva (Libertadores y Liga Argentina).

En ese sentido, la plantilla de Boca no pide otra cosa a la hinchada que no sea apoyo total, pues los guerreros de Miguel Ángel Russo no han hecho otra cosa que dejar el alma, sangre y sudor en la cancha para poder llegar al punto en el que están: finalista de la Liga Argentina e igualmente puede llegar a la final en la Copa Libertadores donde les queda el partido de vuelta contra el Santos en Brasil, pero la ida fue buena para los argentinos pues, el empate en casa es favorable cuando la vuelta se es visitante.