Pero cuando el escenario parecía acomodarse de a poco, el coronavirus puso en jaque nuevamente al sector, que ahora reclama la declaración de la Emergencia Económica Turística. “Hay mucho miedo en el sector”, aseguró Clarisa Vermeulen, presidenta de la Asociación de Viajes y Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro. Según señaló a LMN, este viernes fue un día “caótico” con un 100% de cancelación de paquetes de viaje.

El panorama a futuro es incierto, pero está claro que las agencias ya empiezan a pensar de qué forma podrán sostener sus negocios cuando hay cancelaciones de vuelos masivas y restricciones para el ingreso al país, sumado a la limitación de concentraciones de gente con suspensiones de espectáculos y otros eventos de atractivo turístico.

Para Vermeulen, el gobierno nacional y el provincial se están tomando con “liviandad” la crisis que empiezan a atravesar las agencias de turismo, por lo que piden la declaración de la Emergencia Económica y la concreción de medidas que ayuden a disminuir sus gastos.

“Básicamente, estamos previendo cuidar las fuentes laborales. Nuestra idea siempre va a ser conservar a toda la gente que está trabajando en turismo. No estamos en condiciones de dejar sin trabajo a nadie, pero hoy lo único que estamos recibiendo son cancelaciones, no se está hablando de generar absolutamente ninguna venta de corto plazo. No sabemos lo que va a pasar a mediano y largo plazo. Hay mucho miedo en el sector”, indicó la representante de las agencias de viaje con clara preocupación. “No hay que entrar en pánico, no hay que desesperar, pero también hay que ocuparse”, aclaró.

La titular de la asociación, que nuclea a más de un centenar de agencias en toda la provincia, indicó que las cancelaciones no son únicamente para viajes al exterior sino también al interior del país e incluso en la región, donde ya se están cayendo reservas previstas para fin de año por el eclipse solar del 14 de diciembre. “Hoy todo el público oriental y también de Italia que iba a venir a ver el eclipse están cancelando sus reservas porque ellos consideran que esto no tiene una solución de corto plazo, que no es temporario y que va a durar un buen tiempo”, detalló.

Las ubicaciones neuquinas más aptas para la observación del fenómeno astronómico serán Junín de Los Andes, Malleo, Pilolil, Aluminé, Estancia San Ignacio, Las Coloradas, Sañico, Estancia La Negra, Zaina Yegua, Piedra del Águila y Bajada Colorada.

Entre las preocupaciones por las que reclaman a los gobiernos se encuentran el pago de los impuestos y los alquileres. “Hoy legalmente nos permiten que dos agencias de viaje podamos compartir un mismo espacio físico, pero no nos autorizan a tener flexibilidad en el pago de impuestos. Lo estamos pidiendo desde el primer momento y todavía no lo han aprobado”, apuntó Vermeulen, y planteó la necesidad de poder sacar créditos “para por lo menos poder cubrir los costos fijos de los empleados”.

“Obviamente tenemos que pagar nuestro IVA, nuestros impuestos bancarios, nuestros ingresos brutos, ganancias, la 931 para los que tienen empleados. Son una infinidad de cosas que, donde se cierran los aeropuertos, nos afecta rápidamente”, aseveró.

“Estamos solicitando que se declare la Emergencia Económica porque hoy lo estamos viendo nosotros y padeciendo todas las agencias de viaje del país, pero en breve esto puede llegar a afectar a todos los comercios del país”, adelantó la titular de la asociación, quien contó que este viernes ya mantuvieron una reunión con la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo.

LEÉ MÁS

Una por una, todas las medidas que tomó el gobierno de la Provincia por el coronavirus

Los casos analizados en Neuquén por coronavirus dieron negativo