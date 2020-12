El 11 de Talleres contra Boca en el Mario Kempes

Boca es desde hace muchos años una gran fábrica de jugadores para la Liga Argentina y clubes internacionales, pero una fábrica que trabaja para los demás, salvo por esos juveniles a quienes nadie puede parar ni tapar y se hacen un jugar en el equipo a la fuerza. Y Talleres es desde hace muchos años uno de los clubes que más aprovecha a esos futbolistas que fabrica Boca. Lo que ocurrió en el partido de la primera rueda en la Bombonera fue prueba de eso: los de Talleres se llevaron un triunfo con un partidazo de esos pibes e incluso el gol lo hizo uno de ellos, con beso al banderín con los colores xeneizes y todo. Ahora, para este duelo decisivo de este domingo en Córdoba, nuevamente habrá cinco ex entre los 11 del Cacique Medina.

Si bien el entrenador del equipo cordobés no definió los 11 para el duelo de Liga Argentina, y espera por la recuperación de varios jugadores con molestias, Juan Cruz Komar, Tomás Pochettino y Franco Fragapane mantendrán su lugar entre los titulares, mientras que el lateral derecho Nahuel Tenaglia podría volver al equipo luego de no estar en la derrota contra Lanús por un problema en un tobillo.

COPA DIEGO ARMANDO MARADONA.jpg Talleres vs Boca el Liga Argentina

El restante ex Boca en la formación saldrá de una situación particular: Mauricio Caranta se encuentra con un problema físico, pero en caso de no llegar a recuperarse su lugar será para Marcos Díaz, por lo que todo queda entre dos arqueros que pasaron por el Xeneize.