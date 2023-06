camila-mayan-y-alexis-mac-allister-1467694.jpg Alexis Mac Allister y Camila Mayan.

Además, habló sobre los bienes en común que recibirá Camila. “Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto. Pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde, por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato”, señaló la panelista.

Y añadió: “A ella, yo la vi bien, pero no quiere hablar. Subió la historia el mismo día, como mostrando la situación. Creo que está bastante tranquila, no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista”.

La panelista también remarcó que Mayan “lo acompañó” a Mac Allister durante sus primeros pasos y los distintos clubes de fútbol por los que pasó. “No tenía un mango, pero el tipo salió campeón del mundo, la dejó acá y se fue con la otra. Ese fue el sufrimiento de ella”, sostuvo Latorre.

Alexis Mac Allister y su novia.webp

Por otra parte, se refirió a la cultura de la cancelación y mencionó el impacto que tuvo esta separación en las redes sociales. “Lo que sí noté es que a él lo cancelaron bastante en Twitter, que eso no pasaba, antes al jugador de fútbol top le perdonaban todo”, señaló Yanina y Ángel De Brito añadió: “Antes era sólo contra ella, ahora los dos juntos”.

Mientras tanto, durante el reencuentro de Cami Mayan con Kim, el futbolista se mostraba en público por primera vez con su nueva novia, Ailén Cova, en el casamiento de Lautaro Martínez. La pareja, que se conoce desde la adolescencia y llevaban mucho tiempo siendo amigos, compartió una fotografía juntos en sus redes sociales.

La palabra de Camila

Latorre se encontró por casualidad con Camila Mayán y mantuvo una profunda charla con ella. Reveló que Camila le contó que Mac Allister “me dijo que no me quería más”. Y la dejó a los pocos días de haber regresado de Qatar, donde ella lo acompañó de manera incondicional.

“Es un poco triste la historia. Estuvo cinco años de novia con él, desde que eran muy chiquitos, eran del mismo grupo de amigos. Hace tres años que vivía en Brighton con él”, contó Yanina.

“A los dos o tres días de Navidad le dijo que no la quería más. Ellos no estaban en crisis, no tenían ningún problema. Él no le dijo de la existencia de la otra chica”, relató la "angelita", refiriéndose a Ailén Cova, la tercera en discordia en esta relación. “Ella es la mejor amiga de él, de la infancia, de toda la vida, de la secundaria, eran íntimos”, continuó Latorre.

camila mayan.avif

La panelista le preguntó a Camila si ella había notado algo de este amorío entre el jugador y Cova, pero Mayán aseguró que se enteró por los medios, aunque hubiera preferido que se lo contara él mismo. Y le confesó que no estaban en crisis, pero “ahora que lo pienso él estuvo frío durante el Mundial, distante, pero no lo quería molestar” y pensó que era por estar concentrado en ganar el mundial.

Según la panelista, “él no se lo blanqueó. A ella le hubiera gustado la verdad, que le diga ‘me enamoré de otra’ porque para ella era más fácil el duelo, porque está súper enamorada, está tratando de rearmarse”.