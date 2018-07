El Albinegro ya sabe cuál es su próximo rival en Copa Argentina

El Tricolor ganó este domingo con gol de Leonardo Acosta en un discreto partido jugado en cancha de Temperley.

El equipo de la B Nacional enfrentará al Albinegro, que se prepara para su temporada en el Torneo Federal A, y clasificó para la próxima instancia de Copa Argentina luego de eliminar a Arsenal en el Coloso de Cutral Co.

Ese escenario deportivo, que este domingo fue testigo de la victoria tripera ante Olimpo, podría ser una de las posibles sedes del choque entre Cipolletti y Almagro en fecha a confirmar pero podría ser durante el mes de agosto.

Sin embargo, el presidente del club Alianza fue claro al decir que no quiere que el Albinegro juegue en su cancha de nuevo. "La semana que viene sabremos quiénes son los equipos que vendrán a Cutral Co. Me voy a reunir con el intendente (José Rioseco). Su intención es que Cipo pueda jugar acá, la mía es que juegue en otro lado”, dijo a LMN Fabián Godoy.

