El álbum de fotos privado de la nueva novia de Joaquín Furriel

"Hace unos días estuve viendo que compartió un viaje con una chica, su nueva conquista se podría decir. Me di cuenta porque estaban los dos en el mismo lugar, subiendo las mismas historias. Empecé a investigar y me cuentan que hace ya un tiempo que están saliendo", detalló la panelista.

Joaquín Furriel está bien acompañado.mp4 Joaquín Furriel está bien acompañado

Con esto parecen quedar atrás los rumores que vinculan al actor con La China Suárez. Los dos estaban en Uruguay mientras estaban filmando una película y recientemente él le dedicó un tierno posteo en Instagram.

“Torta de ricota de la cumpa”, fue la leyenda que acompañó a una foto que subió el actor en su cuenta personal de Instagram.

Recientemente, por otro lado, se conoció que Susana Giménez no quedó muy a gusto con la manera en la que La China Suárez la interpretó en la serie de Sandro. Todo lo contrario.

"A La China le mandó a decir que no le había gustado, que se sintió ridiculizada. Lo que hizo fue una caracterización de Fátima Flórez", dijo recientemente Adrián Pellares en Socios del espectáculo.

"Yo dudo de que a ella le guste, lo estamos analizando... Ella tenía un pedido importante, que no fuera La China Suárez. No sé si lo puedo decir, me parece que me fui de boca", agregó Marcela Tauro en Intrusos.

"Celeste Cid le había gustado. Wanda Nara, por ahí le gusta, no sé, puede ser... La seleccionada es María Campos, salió por casting. La vamos a mostrar, rubia y pelirroja. La chica que va a hacer de Susana Giménez tiene los dos looks. Yo no la conocía, la conocí ayer y me encantó. Canta y baila, es completa", finalizó la panelista.

furriel dos.jpeg

furriel tres.jpeg