El campeón de la B no sube y hoy puede bajar el rey de la A

Y la nueva novedad tampoco ayuda a bajar los niveles de la polémica. ¿Qué pasó ahora? Añelo se consagró campeón de la B pero no tendrá el premio que habitualmente recibe un equipo que se corona en una categoría menor. No será recompensado con el ascenso. Y siempre por la misma y controvertida razón: la famosa tabla general, que incluye los resultados de las formativas.

La fiesta no es completa

El equipo del interior se coronó ayer al golear 8 a 1 a Eucalipto Blanco. Sin embargo y más allá de que igual hubo alegría y vuelta olímpica, no ascenderá, como le pasó a Bicicross el año pasado y a San Patricio en 2014.

En el caso de Don Bosco, todo se resolverá durante la jornada de hoy, pero los pronósticos no son tan alentadores para la entidad de Zapala que formó al Huevo Acuña y a Rubens Sambueza, entre otros. ¿De qué depende? Debe descontarle 6 puntos a Centenario con 12 en juego, incluido el partido de primera que hoy el Barrio disputará ante San Patricio.

Será un domingo entonces de fuertes emociones en la liga neuquina, que no deja de sorprender con los últimos acontecimientos, más allá de que en el informe que realizó LMN esta semana no son pocas las voces a favor de este formato. Sobre gustos no hay nada escrito....