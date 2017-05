El capellán genocida Von Wernich seguirá detenido

Buenos aires.- El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rechazó el pedido de libertad condicional solicitado por el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad, que había solicitado la aplicación del beneficio del 2X1. El fallo consideró que esa ley no puede ser aplicada a Von Wernich debido a que durante su vigencia el ex capellán no estuvo detenido. El confesor del entonces jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps fue condenado en el 2007 a “reclusión e inhabilitación perpetua” para ocupar cargos públicos por haber cometido delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio producido por la última dictadura militar.