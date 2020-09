El chamamé de luto: murió Ramona Galarza, la novia del Paraná

La cantante Ramona Modesta Onetto, más conocida como Ramona Galarza, "la novia del Paraná ", falleció este martes en Buenos Aires a los 80 años. La información fue confirmada por el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero. Según precisó el funcionario en diálogo con Radio Sudamericana, la artista sufrió un paro cardiorespiratorio en el Hospital Pirovano, en la ciudad de Buenos Aires, durante la madrugada de este martes. No obstante, remarcó que todavía se está a la espera de los estudios correspondientes para determinar las causas de su fallecimiento.

“Muy triste, me avisó Antonio Tarragó Ros que lo supo por la persona que cuidaba a Ramona", dijo consternado Romero. "Es una pérdida muy grande. Ramona no estaba enferma, estaba un poco decaída, tuvo un paro lo que le produjo el fallecimiento, pero no estaba internada previamente. Primero le realizarán el hisopado al cuerpo para saber si tenía Covid-19, por lo que estamos a la espera de los estudios”, explicó Romero.