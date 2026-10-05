Bariloche a la Carta 2026: restaurantes, feria y pop-ups hasta el 12 de octubre

Bariloche de fiesta. Del 5 al 12 de octubre, más de 90 restaurantes con menús especiales, feria en el Centro Cívico, pop-ups y Córdoba como provincia invitada.

Una de las ferias mas relevantes de la patagonia.

Bariloche a la Carta se hace del 5 al 12 de octubre. Es la 13ª edición de Balc, como le dicen los habitués, y reúne a más de 90 restaurantes con menús especiales, una feria de cuatro días en el Centro Cívico, cenas a cuatro manos, clases de cocina y un ciclo de cine.

El encuentro nació como vidriera de la gastronomía local y con los años sumó a productores de Río Negro, cocineros de otras provincias y referentes de la Patagonia chilena. Este año estrena el programa "Argentina se encuentra en Bariloche", con Córdoba como primera provincia invitada: llega con productores, cocineros, clases y un espacio propio dentro de la feria.

Según la organización, Balc ya tiene unos 75.000 usuarios y cerca del 70 por ciento no vive en la ciudad. Para buena parte del público, la semana es el motivo del viaje.

Compartir y saborear. La Feria BALC tiene una oferta enorme de propuestas.

El circuito: más de 90 lugares

Restaurantes, bares, hoteles y cervecerías ofrecen menús de uno a tres pasos armados para estos ocho días. Buena parte de las cartas incluye opciones sin TACC, vegetarianas y veganas. En la lista conviven casas históricas, hoteles, aperturas recientes y proyectos chicos.

La web del circuito muestra platos, precios, horarios y ubicación de cada local, y permite filtrar por zona, tipo de cocina y necesidades alimentarias.

Los descuentos funcionan así:

Tarjeta Balc: es digital, se descarga después de completar un formulario y da un 20 por ciento de descuento en más de 80 establecimientos.

es digital, se descarga después de completar un formulario y da un 20 por ciento de descuento en más de 80 establecimientos. Banco Patagonia: 30 por ciento con tarjetas Visa de crédito con NFC.

30 por ciento con tarjetas Visa de crédito con NFC. Banco Macro: hasta 30 por ciento con QR MODO o MODO NFC, con determinadas tarjetas.

En los dos bancos hay condiciones y topes que conviene mirar antes. La tarjeta Balc suma además promociones en casas de té, cafeterías, heladerías y fábricas de pastas.

El público vota el Plato de Oro y elige también el mejor plato de cervecerías y bares, la mejor entrada y el mejor postre.

Uno de los platos destacados de esta edición. Chiwi

La feria: cuatro días en el Centro Cívico

Del viernes 9 al lunes 12, la Feria Balc ocupa 6.000 metros cuadrados en el Centro Cívico, frente al Nahuel Huapi. Abre de 12 a medianoche y se ingresa por turnos: de 12 a 16.30, de 16.30 a 21 y de 21 a 0.

Hay restaurantes, food trucks, bodegas, cervecerías, chocolaterías y productores de toda la provincia, con ahumados, vinos orgánicos, aceites de oliva, especias, dulces y sidras.

La entrada incluye un ecovaso. No pagan los menores de seis años, los jubilados ni las personas con discapacidad, que deben presentar documentación. Todos los días, de 12 a 13, rige una "hora silenciosa": en los espacios cerrados se bajan el sonido y las luces para facilitar la visita de personas dentro del espectro autista.

La música va por dos carriles. Desde las 18 hay sets de DJ en El Patio y la Plaza Este, y a las 19.30 toca una banda distinta cada día: Winter Band, La Nube, Fortune y La Funk Me Up.

Clases y talleres

El escenario principal de la feria programa clases de cocina, talleres y actividades para familias:

Soledad Vilches y Aníbal Ramírez, con "Puerto Montt en Balc".

Martín Altamirano, con una fusión entre Córdoba y Río Negro.

Pablo Adue Oyarzún, con la cocina de los lagos chilenos.

Pamela Villar y Ana Arias, con "Torta de fiesta".

Alberto Arribas, con una clase de medicina culinaria.

Agustín Kurán y Flor Rodríguez, con la versatilidad y la ancestralidad del maíz.

Juan Izaguirre y Juan Carranza, con una presentación conjunta.

Se suman una experiencia dedicada a la cocina de Los Ríos, Chile, y una travesía rionegrina junto al ITS Bariloche. Para los chicos hay talleres de decoración de alfajorcitos y brownies con Lu Pérez Pieroni y las actividades de cocina saludable de Giorgio.

Pop-ups: cenas a cuatro manos

Los pop-ups sacan a los cocineros de su cocina y los sientan a trabajar en la de un colega, con menús que no existen el resto del año.

Abre la agenda Mambo en Nené, con Lucas Rothschild, Santiago Pérez y Joaquín Facio. El menú trae bombolini con paté y manteca de limón, trucha curada, cordero con curry y un flan con churro de pâte à choux.

Sigue Marga en nima, con Simón Lochbaum, Leandro Yañez y Florencia Lafalla: berenjenas al rescoldo, tartar de langostinos, shawarma de gírgolas, bao de panceta, lengua, espárragos del Alto Valle y chivito neuquino.

"Del Reloncaví al Nahuel Huapi" cruza Puerto Montt con Bariloche a partir de nalca, cochayuyo, loco, salmón, ciervo, cordero y frutos del valle. Córdoba tiene su propia cena, con Martín Altamirano y Alejandro Clausen, que trabajan trucha, charqui, cordero, quesos cordobeses y hongos de pino.

El fin de semana llega Yuzu Izakaya a Oni Cantina (Viernes 9), Edgard Kuda cocina con la cantina sensación de Bariloche ; Nico Arcucci y Mica Najmanovich (Anafe), que cocinan con Mecha Solís; y Maximiliano Rossi, de Ultramarinos, junto a Joaquín Facio (Agüita, Nené). En el Llao Llao hay un brunch a cargo de Maru Botana y Mariano Cacchiotti.

Cierran dos cenas: una de cocina ancestral patagónica, con Pablo Adue Oyarzún y Juan Izaguirre, y "Confluencias", en la que Agustín Kurán, Flor Rodríguez y Pablo Quiven reúnen a Santiago del Estero, Jujuy y Bariloche.

Los pop-ups cuestan entre 80.000 y 120.000 pesos por persona. Con la tarjeta Balc quedan entre 64.000 y 96.000, según la cena.

Cine gratis

El ciclo Cine en el Cívico proyecta tres películas de tema gastronómico en el Microcine Puerto San Carlos, con entrada gratuita y siempre a las 20:

Lunes 5: La fiesta de Babette.

La fiesta de Babette. Miércoles 7: Azúcar y estrellas.

Azúcar y estrellas. Lunes 12: Delicioso.

El circuito completo, los beneficios, las entradas a la feria y las reservas de los pop-ups están en barilochealacarta.com.