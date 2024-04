Cómo hacer una deliciosa Pasta Frola sin TACC en casa

Aquí una receta apta para celíacos, con algunas sugerencias de reemplazo de productos, todos conseguibles o logrables. Clave que cada producto que uses, en su etiqueta debe tener la certificación "sin tacc ".

Una receta sencilla y posible para comer una de las tartas más famosas de Latinoamérica. La pasta Frola tiene su día internacional el 18 de Julio y es muy celebrada en Argentina, Paraguay y Uruguay.Este postre en teoría es de procedencia italiana y si bien la receta original sugiere que se rellene con dulce de membrillo o batata hay quienes le ponen dulce de leche.



100 g azúcar

1 huevo

1 cucharadita polvo de hornear

200 g premezcla

dulce de membrillo o batata a gusto

pasta frola 2 (1).jpeg Pasta frola sin TACC. Deliciosa y sencilla de elaborar

Desarrollo

Mezclar la manteca con el azúcar. Usar un batidor de mano hasta que esté integrada y se forme una pasta. Agregar un huevo y la esencia de vainilla (o si no te gusta reemplazas por ralladura de cáscara de limón o naranja), volvemos a mezclar hasta que se integre bien y reservamos un rato.

Ahora es el turno de manipular los secos.

Utilizamos la premezcla (mezcla de harinas sin gluten, se consigue en dietéticas o se puede hacer en casa) y le agregamos la cucharadita de polvo para hornear (es correcto que sea libre de gluten para esta receta!). Mezclamos para que se integren y se la agregamos directamente a la mezcla de huevo y manteca. Podes tirarla de una o podes ir de a poquito mezclando los secos con la mezcla del principio. La masa debe quedar suave y no debe pegarse. Dale con la mano, no mucho ya que como tiene manteca mientras más la tocas, mas blanda se pone y no es lo que queremos.

Tiramos sobre una superficie plana, seca y limpia (tabla, mesada) un poco de premezcla o almidón de maíz. Cortamos un cachito de masa y reservamos. Nos va a servir para hacer las tiritas que van por encima del dulce en la cocción de la pasta.

La masa sobrante tenés que estirarla para poder usarla en la fuente o tartera que elijas. Podes usar palo de amasar, estirar bien y comparar por encima el molde o la tartera que vas a usar para saber si te alcanza a cubrir la superficie. Cuando la pones en la fuente o tartera apretás bien para que se agarre a los bordes y cortas lo que te sobra de masa.

Esto está pensado para una tartera de 24 cm de diámetro aprox. Si te sobran esos bordes, guardalos para sumarlos al cachito de masa que guardaste antes.

una vez forrada la tartera se viene el relleno. Si vas a usar dulce de membrillo que viene en pan, ídem dulce de batata, te conviene derretirlo dentro de un cacharrito u ollita con apenas un poquito de agua al fuego bajito hasta que ablande.

Cuando esté blando para manipular (no tiene que quedar super liquido) rellenas sobre la masa y extendés cubriendo bien con el dulce que elijas.

Acordate de precalentar el horno a 180 aprox.

Con el excedente de masa vamos a armar las tiriritas. Cero ciencia. Sobre superficie limpia y con un poco de premezcla o almidón de maíz estiramos la masa que nos sobró y cortamos en tiritas del tamaño que quieras. Las vas a acomodar de borde a borde sobre el relleno.

Una vez que terminaste de armar las tiritas, colocamos la fuente al horno (medio) durante 20 minutos aproximadamente a 180 grados.

¡A disfrutar!





Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.