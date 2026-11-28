Entre el 80 y el 90 por ciento de la trucha que se produce en la Argentina sale de Neuquén y Río Negro. Aun así, en muchas casas sigue siendo un plato de restaurante: se pide afuera y casi nunca se cocina adentro. Se consigue fresca o congelada, entera o en mariposa, chica o grande. ¿Te morís de ganas de comer trucha y no te animás a cocinarla?.

Con esa idea llamé a Matías Tesoriero en Picado Fino, mi columna de los martes en Viento a Favor, por LU5. Matías es el chef de Borravino, en Villa Pehuenia, dueño de una tecnica muy prolija, todo lo que toca Matias lo mejora. "la trucha es un pescado noble. Tiene la carne firme, y eso permite moverla, darla vuelta y manipularla sin que se desarme, algo que con pescados más tiernos se complica si uno no tiene experiencia" , comenta.

Uno de los tantis platos con trucha que cocina Matías en Borravino Beto Delloro

Al horno con verduras

La primera receta que propone es la más casera y la que mejor resultado da con poco esfuerzo. Se pelan unas papas y se cortan bien finas, con mandolina si hay o con un buen cuchillo (con cuidado, que la mandolina es traicionera). En una asadera común se pone un chorrito de aceite de oliva, o del que haya en la alacena, y se arma una capa de papas, otra de cebolla, hinojo y ajo en láminas. Si al final no quieren comerse el ajo, se puede poner partido al medio o entero para sacarlo después. Arriba va ralladura o cáscara de limón y alguna hierba.

Esa base se cubre con papel aluminio o con papel manteca bien apoyado sobre las verduras y va de 10 a 15 minutos al horno ya caliente, entre 180 y 200 grados. Para Matías, el secreto está en ese paso: las verduras necesitan arrancar con ventaja para estar a punto cuando entra el pescado, porque la trucha se cocina muy rápido.

Mientras tanto se condimentan los filetes con sal, pimienta, un poco de ralladura de limón y aceite de oliva. Se sacan las verduras del horno, se destapan y se acuesta la trucha con la carne hacia abajo y la piel hacia arriba. Van 15 minutos más, todo destapado y sin dar vuelta nada. Con el horno bien fuerte, la piel se dora, la carne se cocina y la grasita del pescado chorrea sobre las papas y el hinojo. Ese juguito es buena parte del plato.

La piel de la trucha se come. Es un tema que divide aguas, pero en Borravino la trucha sale siempre con piel. La única condición es limpiarla bien antes: sacarle las espinas a conciencia y, si tiene escamas, descamarla.

Trucha con puré. La guarnición potencia.

Cómo arruinar una trucha

El error que más se repite está en la temperatura. Un horno o una plancha que arrancan fríos no doran la piel ni le dan al pescado el golpe de calor que retiene los jugos, y la carne termina seca. A la sartén vale lo mismo: tiene que estar bien caliente y conviene que sea de fondo grueso, de hierro o de chapa gruesa, para que no se pegue. El consejo sirve también en un campamento, cuando la trucha sale recién pescada del río o del lago.

El otro error tiene que ver con el exceso. Matías prefiere no cargarla con demasiadas cosas y casi siempre la hace igual, a la plancha o en sartén con manteca. Las alcaparras le quedan muy bien. Un queso fuerte, en cambio, le tapa el sabor. La trucha al roquefort fue un clásico total de los 90, pero hablamos de un pescado suave y delicado, y el roquefort se lo come. Igual no hay reglas: cada uno se da sus gustos, más si la trucha no se come todos los días. Lo que no puede faltar es el limón, ya sea rallado, en jugo o en rodajas cocidas junto con el pescado. La acidez le levanta un sabor que tiende a ser tímido.

Cuando no hay trucha fresca a mano, lo ideal es descongelarla en la heladera desde la noche anterior, en una bandejita y en la parte de abajo. Si se olvidaron de sacarla, la salida es sumergirla en agua fría. Agua caliente nunca, porque favorece las bacterias y empieza a cocinar la carne antes de tiempo.

Otra opción simple es envolverla en papel aluminio o manteca junto con las verduras. A algunos no les gusta porque queda más húmeda, casi hervida, pero Matías la defiende: de ese paquete no se escapa nada y todo se cocina en su propio vapor, como en un curanto. La única precaución es usar verduras de cocción rápida y cortarlas bien finas si van crudas.

Martina Itziar

Borravino y guarnición, un solo corazón

En la carta actual, la trucha va a la sartén con un poco de aceite de oliva y entra del lado de la piel. Después se suma manteca, se da vuelta, van las alcaparras y un chorro de limón. Encima se sirve un salteado de espárragos, alcauciles, habas, arvejas y chauchas, con migas de pan tostado para el crocante y unas hierbas frescas.

En Borravino recuerdo que probé un puré de coliflor que hacía otra cosa con la trucha. Para Matías, la clave del acompañamiento está en las texturas. Un puré cremoso con un pescado que también es tierno puede quedar chato, así que en el restaurante lo equilibraban con una ensalada cruda de repollitos de Bruselas y coliflor, algo bien crunchy, más frutos secos y la piel crocante del pescado. Para el día a día también funciona algo más directo: trucha con papas fritas, una combinación que no falla.

Y si sobró pan del día anterior, la propuesta es una milanesa de trucha. Se procesa la miga con un poco de ajo, perejil y ralladura de limón, y con eso se apana el pescado. El rebozado queda más grueso y sustancioso, distinto del pan rallado de paquete. En Borravino la hicieron durante un tiempo y era de lo que más gustaba.

Matías espera una buena temporada en Pehuenia. Para quien quiera probar en casa antes de subir a la cordillera, la idea general es simple: perderle el miedo al producto, arrancar siempre con el horno o la plancha bien calientes y sacar la trucha a tiempo, porque un pescado seco no lo arregla nada.