El Concejo ratificó la suspensión al intendente de Plaza Huincul

Neuquén.- El Concejo Deliberante de Plaza Huincul ratificó la suspensión del intendente Juan Carlos Giannattasio (MPN) en una sesión extraordinaria desarrollada ayer en ausencia del bloque oficialista. En el mismo acto, el Deliberante ordenó que el concejal Fabián Dolso retome el mando comunal.

Gianattasio fue suspendido en diciembre mientras transcurre un proceso en su contra por una serie de denuncias de corrupción. El 24 de enero, Gianattasio retomó el mando contra la postura de los opositores, que ayer repusieron a Dolso y decidieron denunciar al suspendido ante el Tribunal Superior de Justicia, por la gravedad de la situación institucional generada, y también en la Justicia Penal, por violación al artículo 246 del CP. Además, se notificará a la Legislatura.

El concejal Gustavo Iril recordó que pesan sobre Giannattasio acusaciones por “desviar fondos del municipio, favorecer a un tercero (la firma Rentaquen) con cifras millonarias, por no pagar la ART de los trabajadores municipales, desviar fondos del ENIM para otras causas, no pagar retenciones a Rentas, no contestar informes del Concejo Deliberante”.