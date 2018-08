Además, en otros choques destacados, Alianza venció por 3-1 a Petrolero en el clásico y Don Bosco se trepó a lo más alto luego de vencer a Sapere por 1-0. Con estos resultados la pelea por el primer puesto del Oficial A se pone al rojo vivo, con cinco equipo separados por dos unidades (Maronese, Pacífico, Alianza, Deportivo Rincón y Don Bosco).

El partido de la jornada entre Pacífico y Rincón comenzó siendo intenso desde el arranque. El Decano intentó imponer condiciones ante su público pero la visita no hizo las cosas fáciles y el partido fue peleado. Un contragolpe rompió la paridad en los pies de Germán Valenzuela, que no perdonó para poner en ventaja al local a los 33 minutos. La ventaja parecía no moverse hasta el final de la primera parte, pero Julio Ibáñez sacó a relucir su pegada a los 42, para empardar la serie e ir al descanso.

En la segunda mitad las cosas siguieron siendo iguales, con el dueño de casa intentando presionar en la salida y buenos aportes de Pablo Firpo, Emanuel Díaz y Jesús Molina. A los 17, apareció la tercera emoción de la tarde tras un buen córner que Mariano Duna cabeceó abajo para anular cualquier resistencia de Gustavo Fievet y poner el 2-1.

Rincón volcó el juego a su favor luego y quizás mereció un empate pero el palo y el travesaño le ahogaron grito. Así el invicto del León se quedó en tierras neuquinas y el lote de los de arriba se puso al rojo vivo.

“La verdad que después de la derrota ante Centenario sabíamos que si no ganábamos se nos escapaban. Lo tomamos como una final y me voy muy contento por lo que logramos”, destacó Duna.

En otro choque emotivo de la jornada, Don Bosco venció por 1-0 en su visita a la capital provincial. En un partido friccionado, el Tricolor vendió cara la derrota en un Barrio que llegaba entonado de la mano de Néstor Castro. La visita no perdonó en una de las pocas que tuvo y Fernando Pettineroli anotó el tanto del triunfo en la primera parte. Los zapalinos vienen haciendo un gran torneo con 4 jugados y 4 ganados sin recibir goles en ninguno de sus encuentros. Además deberán jugar un partido postergado ante Patagonia, y de ganarlo serán punteros por tres unidades de diferencia.

El clásico fue para el Gallito

En un clásico de la Comarca vibrante, Alianza festejó en el final. El Matador comenzó ganando la primera mitad con gol de Vázquez pero en el complemento el Gallito se puso 1-1 con un tanto de Panei en el arranque. Cuando corrían 43’ de la segunda mitad apareció Hernández para el 2-1 y Méndez sentenció la serie en los minutos adicionales para el 3-1.