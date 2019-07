La mendocina, una de las más destacadas del elenco nacional y que actúa en el Levante de España, reveló que el motivo de su ausencia en la lista de convocados fue un pedido que "todo el equipo" del Mundial 2019 le hizo a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

"El motivo de esto es muy simple: se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos. Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias. Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan ´nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo´", escribió Banini.

Y agregó: "Ejemplos como ese sobran y son lamentables! Lágrimas en los ojos y el corazón roto, pero siempre con la frente en alta y tranquila de haber sido consecuente con lo que dije en esa charla".

En ese sentido, aseguró que no todas sus compañeras lucharon "de la misma manera", aunque aclaró que entiende que a ellas les haya ganado "el sentimiento tan lindo de defender la camiseta".

"A veces para crecer hay que resignar. Orgullosa de quienes sí lo hicieron! ¿Cuánto nos falta para que todas digamos que no vamos a la Casa Blanca y se haga lo que se dice?", se preguntó, en referencia a la negativa de la capitana del campeón mundial Estados Unidos Megan Rapinoe.

En ese sentido, la delantera Belén Potassa coincidió con su compañera y atribuyó su exclusión al mismo planteo que le hicieron a la AFA respecto del cuerpo técnico.

"Jamás pensé que este momento llegaría.. triste por no poder defender a mi país en una competencia más.. Ni por descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club hoy estoy fuera de la lista de los panamericanos. Ganas sobran de estar en la selección! Desde 2006 entrenando, bancándome todos los procesos, luchando día a día para defender la celeste y blanca!", escribió Potassa en la misma red social.

El posteo de la delantera concluyó con fuertes acusaciones: "El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda! El motivo de esto es muy simple Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias!".

La lista de Borrello

Horas antes, Borrello confirmó la lista de jugadoras convocadas para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, del 26 de julio al 11 de agosto.

Además de Banini y Potassa, ya habían quedado fuera de la preconvocatoria Gabriela Garton, Lorena Benítez y Ruth "Chule" Bravo, en principio por los mismos motivos.

Ahora, de la mencionada lista preliminar, el DT cortó a dos futbolistas que tuvieron una destacada participación en el Mundial: la mediocampista Florencia Bonsegundo (no estuvo presente en los entrenamientos que se realizaron la semana pasada en el predio de Ezeiza) y la delantera Soledad Jaimes (acaba de firmar contrato para iniciar su segundo ciclo en el Santos de Brasil).

Sí estarán en Lima la arquera Vanina Correa, las defensoras Agustina Barroso y Aldana Cometti, la medicampista Dalila Ippólito y las delanteras Mariana Larroquette y Milagros Menéndez.

El conjunto "albiceleste" clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por haber terminado en el tercer puesto de la Copa América de Chile 2018.

Allí, integrará el Grupo B, donde enfrentará cronológicamente al local Perú, Panamá y Costa Rica, mientras que en el Grupo A estarán México, Colombia, Paraguay y Jamaica.

El fútbol femenino, a diferencia del masculino, no tiene restricciones en cuanto a edad en los Panamericanos y la competencia se divide en dos grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos mejores avanzarán a semifinales en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

