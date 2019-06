“Me descompuse, no lo podía creer. Con todo el respeto que me merecen lo que estaban en el video, dije ‘¿cómo puede ser que esté esta gente y no esté Guillermo?’. Lo llamé a Luis Ventura y lo llamé a Federico Levrino -productor encargado de la transmisión- porque lo conozco desde que nació y me dijeron que se trabó la maquina. Yo les creí, no soy tan necia”, reveló Cárpena.