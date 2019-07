El enorme salto de los canteranos naranjas

Para Alejo fue fundamental el apoyo de sus compañeros para sentirse más cómodo en su primer partido en el once inicial. “La verdad es que no me esperaba ser titular ya que hay compañeros de un nivel muy bueno y con más experiencia, cuando me enteré que iba me puse algo nervioso, pero gracias al apoyo de mis compañeros y cuerpo técnico me fui soltando”, aseguró el enganche.