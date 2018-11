El escándalo entre Juan Leyrado y un francés

Con otro tuit, el actor desmintió al turista francés: "Me entero que esta persona está en los medios fabulando. No existió agresión alguna de parte mía, si hubiese existido no se hubiera enterado porque estaba con casco y mi ventanilla subida es más la mujer intentó frenarlo y se fue. Todo está registrado en las cámaras de la calle”.

“La policía actuó correctamente, no hice la denuncia porque el hombre quedaba detenido y creo que está más para un psiquiátrico. Espero no haberme equivocado. Gracias”, finalizó Leyrado.

Escribo este unico mensaje para agredecer a los que me escriben para saber como estoy, estoy bien por haber cumplido con una obligacion ciudadana de llamarle la atencion a un motociclista por poner en peligro a los ciclistas que curculan por bicisenda. — Juan leyrado (@LeyradoJuan) 7 de noviembre de 2018