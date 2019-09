El extraño look que quiere imponer el Chino Agostini

“¿Pero tiene alguna connotación tipo ‘soy Pedro Navaja y me la bancó?, por eso la curita”, le preguntó Nazarena, intentando comprender más a su hijo, quien se lo negó rotundamente. “¿Va siempre en la napia?”, siguió el cuestionario la conductora, a lo que “El Chino” respondió: “No, puede ir a un costado”. “¿Y con esto estás en onda? Porque para mí te rompieron la nariz”, insistió la madre del joven.

Rápidamente, en las redes sociales se hicieron eco de la entrevista. “Al hijo de Daniel Agostini y Nazarena Vélez no le dio x ser cantante e inventó las curitas en la nariz”; “El hijo de Nazarena se hace el canchero con la curita de mierda esa en la nariz, maestro Neymar lo usaba hace 10 años”; “El hijo de Nazarena dejó el colegio porque no podía estudiar y hacer música a la vez, le pagan productores y videos y lo único que tiene q hacer no lo hace, encima después de eso dijo ‘influyencia’ tres veces” y “El hijo de Nazarena se pega curitas en la cara, escuchen esto, CURITAS EN LA CARA por MODA, pero que le pasa señor”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.