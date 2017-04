"La idea es que no haya ningún tipo de bloqueo. No queremos que mañana se discuta si hay o no bloqueo. Queremos que la gente que quiere ir a trabajar, pueda ir a trabajar", explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La funcionaria aseguró que están "buscando racionalidad" con los manifestantes y sostuvo que "el paro es en las fábricas, en los comercios", por lo que el Gobierno va "a garantizar que la gente se pueda sentir tranquila en la calle".

En declaraciones a Radio Nacional, la ministra también cuestionó que no haya transporte público y desafió: "¿Por qué no ponen los colectivos y ven cuánta gente quiere parar?".

Por su parte, su segundo en la cartera de Seguridad, Eugenio Burzaco, también dijo que la idea del Gobierno es "permitir que la gente que quiera ir a trabajar, pueda hacerlo y evitar los bloqueos".

"El que quiere parar o hacer valer su derecho a huelga puede hacerlo pero no por eso perjudicar a aquel que quiere" cumplir su jornada laboral, explicó, luego de que organizaciones de izquierda anunciaran bloqueos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires desde la primer hora de este jueves, para dificultar la circulación de vehículos particulares.

Durante una entrevista a ese mismo medio, Burzaco anticipó que, de cara a las múltiples movilizaciones que se prevén para este jueves, "se establecieron una serie de mecanismos para evitar que se corten los principales ingresos y egresos de la Ciudad".

En este sentido, el secretario de Seguridad nacional detalló que se va a "desplazar mucha gente, personal de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal" porque entienden que "en este caso es necesario para que, no habiendo transporte público y queriendo la gente ir a trabajar en sus automóviles, lo puedan hacer".

"Si alguien quiere movilizarse, nosotros permitiremos la movilización porque es un derecho constitucional, ahora, bloquear los accesos es un delito", diferenció.

Por otra parte, Burzaco también criticó los dichos del líder del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani, quien exhortó de "dar vuelta" los vehículos de aquellos afiliados que trabajen el jueves, y apuntó a un intento de "meterle miedo a la gente para que no vaya" a sus empleos.

"Hay quienes necesitan ir a trabajar, por presentismo o porque necesitan llegar a fin de mes y ¿por qué un taxista tiene que tener miedo de usar su taxi porque se lo van a dar vuelta?", cuestionó el funcionario.

Bullrich también apuntó contra Viviani y reiteró que van a "hacer todo lo que está en nuestras manos para que la gente que quiera venir a trabajar, venga tranquila".

"Para mí es muy importante que la gente no tenga miedo. Los taxistas no tienen que tener miedo. Los argentinos le tienen que perder el miedo a los patoteros", señaló la ministra.