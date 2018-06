Gabriel Mercado lanzó un centro con efecto hacia adentro para que Marcos Rojo haga la jugada que desató el delirio de todos los albicelestes.

En TyC Sports, Rodolfo De Paoli se desahogó: "¡Argentina fue la mía, estamos vivos, estamos vivos! ¡Que vengan de todos lados! ¡Argentina y Marcos Rojo un gol inolvidable! ¡Un gol que no se va a olvidar en su vida!".

En la Televisión Pública, Sebastián Vignolo se emocionó: "No me pregunten quién lo hizo porque lo grité como usted. No importa si fue Meza, Rojo, porque fue argentino. Ah, fue Marcos Rojo. Perdóneme, en la desesperación podía ser cualquiera de los 40 millones que la empujó con el corazón".

Pablo Giralt lo relató en DirecTV: "¡Gol de Marquitos, goooooool, argentino. Carajo, nunca hay que dejar de confiar, de creer, nunca hay que darse por vencido".

En la Red, lo gritó Walter Nelson: "Gol de Argentina, llegó Rojo y con pierna derecha la clavó sobre palo izquierdo. Como venía le pegó, a cuatro del final".

