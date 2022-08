El guardaespaldas de Wanda Nara relató lo que pasó entre ellos

La paz nunca llega para la vida de Wanda Nara. De vacaciones en Ibiza, a donde se fue a descansar unos días con Mauro Icardi tras el escándalo mediático en el que ella sola se metió, apareció una nueva denuncia. Esta vez no fue Carmen, su empleada. Ni nadie de Telefe, la empresa que la contrató. Sino que el que abrió la boca fue Agustín Llongueiras, su ex guardaespaldas, con quien se dijo que vivió un romance hace un tiempo. ¡Versión que hoy se confirmaría!

Alto escándalo: sí, Wanda Nara es el foco de todos los medios desde que se filtraron los audios donde confiesa que le pidió el divorcio a Icardi: "Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás".

wanda-2.jpg Wanda Nara no salió a desmentir a su guardaespaldas.

Aunque nadie supo si se trató de una campaña de prensa o algo por el estilo, el jugador del PSG tomó un camino distinto: desmintió todo mediante su cuenta de Instagram al publicar un inesperado mensaje en el que etiquetó a la rubia, dejando ver que para él estaba todo bien.

"No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen", escribió. Wanda Nara al irse de Buenos Aires habló de su familia, pero nunca se refirió a Mauro como su verdadero amor, ni nada por el estilo. Al llegar a París, los dos se fueron a Ibiza. ¿En qué quedamos?

En Buenos Aires, el que rompió el silencio fue el guardaespaldas de Wanda. Cuando ella lanzó su línea de cosméticos se los vio mucho juntos, pero… ¡ahora el muchacho se largó a hablar!

"Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso lo tuvo, yo hice todo lo que ella me pidió. Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso", dijo Llongueiras.

"Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó", confesó.

"Le dije que si no estaba bien no era recomendable seguir para estar mal siendo que los dos son jóvenes y tienen toda la vida por delante y si tienen que rehacer su vida con otra persona, que lo hagan", terminó. ¡La que se viene!