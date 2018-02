El himno del 8M

La actriz, cantante y activista publicó en su canal de Youtube una versión de la cumbia “Como marea”, de su ídola Gilda, a la que le cambió la letra para que sea usada como arenga de cara al paro y movilización de mujeres previsto para el 8 de marzo. Bajo el título “La marea feminista”, el tema reza: “Marchando te conocí, parando dije que sí, y desde el 8M loquita quedé por ti, fue tanto, tanto el clamor que mareadita quedé/sin una gota de alcohol, de ti yo me enamoré”. “Como libera la marea feminista, como libera la marea antimachista, como libera la marea del deseo, como libera la marea Ni una menos”, dice una de las estrofas del pegadizo tema. “Y me libera, me libera la marea. Y me empodera, me empodera la marea. Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos, porque es muy lindo es estar revolucionadas”, arenga en otra. “Como marea si marchamos todas juntas, como marea si paramos todas juntas, como marea si gritamos todas juntas, como marea si bailamos todas juntas. Y nos paramos, nos paramos todas juntas contra el patriarcado. Y nos paramos, nos paramos las mujeres, porque es muy lindo estar revolucionadas”, finaliza la canción.

Según trascendió, el hijo de Gilda, con quien Natalia Oreiro estuvo en contacto para encarnar a la mítica cantante en la película sobre su vida, cedió los derechos de la canción para que Oreiro la modificara y la usara con este fin.

No es la primera vez que Natalia muestra su faceta comprometida. Además de sus acciones en defensa del medioambiente, la actriz participó en varias movidas solidarias y es embajadora de Unicef.

Esta vez, sorprendió al conjugar su adoración por Gilda y convertir la música de uno de sus temas en un hit feminista.