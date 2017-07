El Huevo Acuña ya se despidió de sus compañeros de Racing

Fue Sergio Vittor, uno de sus colegas de cancha, quien publicó una imagen despidiendo al zurdo. Si bien resta la oficialización, todo indica que seguiría su carrera en el Sporting de Lisboa de Portugal.

La Academia entrenó este martes y el volante se presentó, pero no se movió a la par de sus compañeros, dando muestras claras de que su deseo es jugar en Europa.

“Terminó jugando un gran nivel, fue citado a la Selección, y hay muchos clubes interesados. Hay una cláusula de rescisión. Si se va tendré un problema grave para buscar su reemplazante”, se sinceró el propio entrenador Diego Cocca, a sabiendas de que el futuro del jugador está prácticamente definido. “Hay jugadores que tocan techo y que están en un nivel bárbaro. Así, las ofertas van a venir. El recambio es normal. Yo no voy a tener un jugador que no quiera quedarse. A mí me hubiese pasado lo mismo. Si me hubiese venido a buscar el Sporting de Lisboa y estaba bien en Racing, yo me iba”, agregó el DT.

Por la tarde hubo una reunión clave entre la dirigencia y el entrenador para referirse a los refuerzos y además se charló con el zapalino, quien manifestó nuevamente su deseo de partir mientras que los dirigentes trataron de seducirlo para que se quede. La novela parece que dará nuevos capítulos.

