El impactante cambio de look que lució Shakira

Luego de varios meses de ausencia, Shakira lanzó una nueva canción y sorprendió a su público con un impactante cambio de look. Se trata de "Me gusta", el single que la cantante colombiana realizó con la participación de otro cantante, el portorriqueño Anuel AA. No obstante, lo que más impactó a sus seguidores fue su renovada apariencia. La artista, pareja del fútbolista Gerard Piqué, se mostró morocha y con el pelo lacio, estilo que eligió para el videoclip de este nuevo tema, marcado por el ritmo latino y que remite a su look de los años ’90.