El "Negro" González Oro se quedó sin programa de radio

Buenos días. Por decisión que no pasa por mi, sino por las autoridades de la radio, Negro y Regreso no vuelve al aire. Nunca a lo largo de mi carrera levantaron un programa conducido por mi. Pero siguiendo también con una línea profesional de muchos años jamás discutiré una decisión tomada, sabiendo o no, por aquellos que manejan el futuro de la 10. Estoy muy orgulloso del programa que hicimos, de la repercusión que tuvimos en todo sentido, de los personajes que pasaron por el estudio, del equipo que logramos formar, del estilo que le dimos a la tarde de la radio, de la gente que todos los dias me dicen que nos extrañan, que volvamos. A mi equipo en particular decirle que son profesionales de primera, que los quiero, que también los voy a extrañar. Que en algunos casos los odios o revanchas personales hacen que, sobre todo en las mentes pequeñas, se actúe en contra de uno, de mí en este casoy se perjudique a otros que no tienen que ver con aquel odio!!! A la gente que me sigue hace 31 años gracias gracias gracias. Por algún lado me van a escuchar. Ya les diré. Me voy “ de casa “ lo que no significa que no tenga donde vivir....