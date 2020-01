Ante la gran repercusión, Abel Pintos le respondió con mucha altura al intendente en una entrevista en Córdoba: “Es un caso muy puntual y tengo que partir de la base de que es una situación que no fue real. No existió la posible contratación ni el llamado con mi manager. A partir de ahí, todo lo que se dijo y lo que se habló fueron consideraciones de gente que no sé qué intenciones tuvo. De mí se dicen muchas cosas, se van a seguir diciendo o se pueden decir. Yo me ocupo de las cosas que me tengo que ocupar”, comentó el artista y siguió diciendo: “Alguien eligió decir lo que dijo y sabrá qué intenciones tuvo. Después de todo, lo único que espero es que finalmente se compre la ambulancia”.

Después de la polémica, la historia tuvo un final feliz. Una vez que terminó el festival en Chilecito, Brizuela y Doria confirmó que adquirieron la ambulancia. En diálogo con Clarín, aprovechó para disculparse con el artista: "Lamentamos mucho todo lo que se generó. No fue nuestra intención. De hecho, Abel es muy querido y admirado por nosotros. Él está en todo derecho en cobrar lo que quiera por su trabajo, solo que nosotros ahora tenemos otras prioridades. Yo manejo los fondos de la gente y no puedo hacer esos gastos".

Además, el intendente se refirió a la compra de la ambulancia, la cual se obtuvo gracias al dinero recaudado en el festival: "Era algo que estábamos necesitando mucho, porque es un distrito que está alejado y que no contaba con una".

