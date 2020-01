Embed

La congoja por la muerte de Bryant en un accidente aéreo este domingo por la mañana fue inmanejable para The King. La noticia repercutió en todo el mundo y con el paso de las horas las emociones se acentuaron cuando se conoció que Gianna Maria, la hija mayor de Kobe, también perdió la vida en la caída del helicóptero Sikorsky S-76 que trasladaba a cinco personas a la academia de básquet The Mamba Academy.

La adolescente iba a jugar un partido con su equipo y en la tragedia, tal como se conoció horas después, también falleció una amiga de ella y su padre, además de los otros tres ocupantes de la nave.

LeBron, además, ostentará ser la última persona en homenajear a Bryant con vida. En el duelo del sábado, el ex Cleveland superó a KB24 como anotador y le dedicó un calzado particular que provocó la respuesta y agradecimiento por el gesto de su ex compañero en la selección de los Estados Unidos, a través de sus redes sociales.

Las repercusiones en el mundo de la NBA no quedaron en el llanto de LeBron. Miles de personas se reunieron en Los Ángeles para homenajear al ídolo que los llevó a conquistar cinco coronas (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) de la liga de básquet más importante del mundo.

Además, las autoridades de la NBA decidieron no parar los partidos de este domingo y en cada uno de los estadios se homenajeó al cuarto mayor goleador de la historia del certamen con 33643 puntos, solo por detrás de LeBron James -quien lo había superado horas antes de su muerte-, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone.

El básquet y el mundo se despidió de un héroe que de trascendió las fronteras de los Estados Unidos y llevó a coordenadas insospechadas.

