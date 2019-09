El mensaje que mandó Cristina después del DNU

En sus redes sociales, la ex presidenta emitió un fragmento del discurso que brindó el sábado en La Plata al presentar su libro.

La ex presidenta Cristina Kirchner subió un mensaje a sus redes sociales una hora después de que el gobierno nacional emitiera un decreto de necesidad y urgencia para limitar la compra de dólares. “Todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar para ayudar a cambiar esto y que no sea el péndulo permanente. Intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y viable”, escribió la ex mandataria en sus redes.