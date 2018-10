El municipal que acosó a una mujer volvió a trabajar

El hombre había sido denunciado en mayo de 2017, luego de que una joven de San Martín de los Andes llevara su currículum a la oficina de Tránsito y Transporte. Desde ese momento, el inspector comenzó a acosarla mediante un perfil de Facebook falso. Insistentemente, el inspector le proponía que ella le enviara fotos íntimas o que acceda a prácticas sexuales para poder obtener el trabajo.

“Lo denuncié en la Comisaría de la Mujer y ractifiqué todas las denuncias en Fiscalía. Junté las pruebas y las llevé con mi testigo”, explicó la víctima, que junto con el jefe de la Dirección de Tránsito se pusieron de acuerdo para responderle los mensajes y poder dar con la identidad del hombre.

Si bien en un primer momento se comunicó que el hombre había sido suspendido de su puesto, la mujer manifestó: “Brunilda Rebolledo (intendenta) lo defendió en todo momento, nunca lo suspendió sino que lo reubicó”.

En cuanto a la causa judicial, por parte de la fiscalía se inició la correspondiente investigación que finalizó en noviembre con el sobreseimiento del inspector. En este sentido, el jefe de fiscales de la zona, Fernando Rubio, explicó: “La sentencia es del 21 de noviembre de 2017. Hubo un desistimiento de la denuncia que hace el fiscal porque lamentablemente no existe el delito, no está tipificado”.

El fiscal dijo que todas las pruebas que aportó la mujer fueron sometidas a pericias informáticas y además se tomaron varias testimoniales. “Se analizó todo. Acá pasó esto: la cuestión es que el acoso sexual no es un delito en Argentina”, afirmó Rubio.

Es por esa razón que la causa judicial no continuó y se desestimó la denuncia. Sin embargo, la víctima aseguró que hay complicidad detrás del caso. “Lo que quiero es que lo saquen, acá claramente hay un encubrimiento de la intendenta y Recursos Humanos de la Municipalidad de San Martín de los Andes”, sentenció la mujer.

“Se analizó todo. Toda la denuncia, las pruebas que aportó. Sí, el hecho pasó, pero no es delito lamentablemente. Eso no quita que no sea una falta ética y moral”, dijo Fernando Rubio, Jefe de Fiscales del área de San Martín de los Andes

Una zona gris en la legislación

A pesar del avance del hostigamiento digital que viven muchas víctimas, hay conductas que no son tipificadas como delitos, como ocurre con el acoso sexual. Sólo se reconoce el grooming, en caso de menores.

