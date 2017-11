El patrón y sus influencias

Lourdes Sánchez: picantísima sobre los votos

No se calló nada y mordió la mano que le da de comer

Tras los fuertes cruces que continuaron por Twitter, Lourdes Sánchez siguió hablando. “Fueron duras las palabras. Estoy ahí trabajando y que me manden a ensayar..., fue duro escucharlo. Lo que dije fue en un tono de chiste”, aclaró la bailarina. Además, agregó: “Yo me rompo el cuerpo ensayando”. “A veces ensayo los fines de semana que no tendría que hacerlo pero igual lo hago”, haciendo referencia a la “sugerencia” de Tinelli.

"No creo que el jurado vote por comentarios previos míos”. (M. Tinelli)

Nancy Pazos: también acusa a Tinelli

¡Es el dueño de la pelota!

La panelista se involucró en el conflicto y fue explícita al cuestionar: “¿Quién no queda influenciado por Marcelo?”. Además sostuvo: “Hay que ser demasiado negador y soberbio para decir que no se es influenciado por él”.

Jugar con fuego. Es sabido que Marcelo genera polémicas en las previas, pero nunca fue protagonista del meollo hasta ahora. ¿Cómo seguirá?