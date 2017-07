El Polaquito, un asesino y ladrón de tan sólo 12 años

El chico contó que su padre está preso por homicidio y aseguró que no le teme a la Policía: “Yo tengo más años de los que entrenaron ellos: no saben ni agarrar una pistola los ‘pitufos’ (por la policía)”, señaló el Polaquito, mientras exhibía un arma que encontró en el interior de un auto robado.

El secretario de Seguridad del partido bonaerense de Lanús, Diego Kravetz, consideró que el Polaquito “no puede estar con el resto de la sociedad” y advirtió que “lo ideal sería ayudarlo sacándolo de la calle”. Pero eso no pareciera ser algo sencillo de cumplir: “Cuando lo vemos in fraganti, lo metemos preso, pero después no deja de ser un chico”, indicó el funcionario, quien llamó a cambiar la cultura que hace que ese niño sea una de las personas que “más prestigio tiene el barrio”.

Ante las cámaras del programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, el menor aseguró que también le disparó en el cuello a un cómplice cuando éste le quiso arrebatar su parte por el robo de un auto y la posterior venta trucha en Capital Federal: era un total de 50 mil pesos. “Al primero que se me regala lo achuro”, fue su curiosa reflexión.

El Polaquito, además, está apuntado por fuentes de la policía local como uno de los autores del robo y saqueo al Jardín de Infantes Nº 14

de Villa Caraza. Y los vecinos creen que los delincuentes que lo hicieron estuvieron liderados, justamente, por el Polaquito.

Según el periodista que lideró el informe, cuando entrevistaba a Diego Kravetz, el chico se acercó y los amedrentó. “Si quiero, yo a vos te mato acá. Vos sos el rey de los pitufos”, le dijo al funcionario. En la nota que le dio a PPT, el nene contó que consume drogas y que a los 10 años tenía una pistola Magnum Beretta, y no se cansó de repetir: “No le tengo miedo a nada”.

10 años: A esa edad ya manipulaba una Magnum Beretta.

El propio nene, que ahora tiene 12 años, confesó varios de sus delitos ante las cámaras del programa de Lanata. Entre otras cosas, dijo que los policías “no saben ni agarrar una pistola”.

Un robo que dolió mucho

El robo al Jardín de Infantes N° 14 de Villa Caraza se le atribuyó al Polaquito y su banda. Lo curioso es que se encuentra en una zona de extrema pobreza y los chicos que van a ese lugar tienen problemas cognitivos. El pequeño delincuente contó que robó “porque estaba aburrido”. La directora del jardín, Nora Carballa, reveló que los niños sufrieron mucho ese robo porque se llevaron materiales didácticos fundamentales para su educación y, además, los ladrones destruyeron todo lo que encontraron a su paso.