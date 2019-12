El relator de alianza que no camina y es campeón igual

Su amado Gallo está ante una chance histórica de coronarse después de ocho años. Dueño de una voz prodigiosa, le pone emoción a la previa y cumple con el ritual y las cábalas de siempre.

La camisa celeste, a tono con los colores de su querido Alianza, no es casualidad. Micrófono en mano, lleva al resto las emociones del duelo sentado en silla de ruedas, ya que en 2000 sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida y que le impide caminar.

“Fue el 17 de junio del año 2000 en un corralón de materiales. Estuve dos años recorriendo diferentes institutos de Buenos Aires. Siempre digo que es bueno poder contarlo, es bueno saber vivir de las experiencias, hoy poder estar acá con muchos colegas, amigos y disfrutando de esta fiesta del fútbol”, señaló quien transmitió el encuentro para La Roca FM 99.9.

Soñaba con gritar un gol del club por el que se desvive y describir una vuelta olímpica. No pudo ser. Estuvo muy cerca pero Independiente ganó en los penales.

Antes de que la pelota comenzara a rodar, Juanjo admitió: “Es uno de los momentos más lindos que nos toca vivir en Alianza, no sigo siendo dirigente por una cuestión burocrática para dedicarme a mi familia, a la radio que es lo que me gusta, pero siempre ligado a la institución y al presidente Fabián Godoy”.

Además, incluyó a la finalísima en el podio de los partidos más importantes. “Creo que los clásicos son todos relevantes, aquel partido contra Cipolletti, los que ha habido con Deportivo Roca. Todos aquellos del Federal han sido importantes pero este de haber llegado a una final contra el clásico rival a nivel neuquino creo que está en el podio de los partidos buenos”, destacó, a la vez que su noble equipo le avisaba que ya volvía el aire y debía reanudar la transmisión.

Juanjo se emociona al recordar “el campeonato del 2011, el último título que ganamos. También aquel partido con Boca por la liguilla Pre- Libertadores, yo era chico pero cómo olvidarlo. Me acuerdo también con Racing. He vivido todo este período de Copa Argentina”.

El destino le jugó una mala pasada últimamente aunque no se compara con aquella pesadilla que le quitó la movilidad: “Un accidente que me ha complicado con el tema de la voz, una pequeña apnea pero que no me impide que haga esto que apareció como un hobby y lo trasladé a la profesión y con un gran equipo de trabajo tratamos de hacerlo de la mejor manera posible”. Vassellatti, como esos 1500 hinchas que coparon la popu y cantaron todo el partido, se merecía la gloria tanto como el Rojo. “Alianza es mi segunda casa, lo comparto con mis amigos”, culmina el gran relator.

El fútbol seguro le dará revancha. Él es un gran campeón.

