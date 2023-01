El reto que le pegó Lionel Messi al Kun Agüero tras el Mundial

Si bien la Copa del Mundo finalizó hace ya varias semanas, e incluso ya estamos en otro año diferente, la efervescencia por el título conseguido por la Selección Nacional sigue vigente en todos los compatriotas y genera interés por cada uno de los jugadores que lograron coronarse con el título. A pesar de que el Kun Agüero no estuvo presente en la cancha , muchos lo consideran uno más del equipo.

Seguramente si no hubiera sido por su afección cardíaca que lo obligó a dejar el deporte, el delantero hubiera estado entre los 26 que disputaron el mundial. Pero más allá de eso, el también se sintió parte y en los festejos tras la consagración argentina se mostró eufórico y muy contento, compartiendo momentos de intimidad en el vestuario en sus redes sociales.

El KUN relata lo que le DIJO MESSI cuando lo vio TOMANDO.mp4 La anécdota del Kun Agüero con Messi

Él mismo en un stream fue quien contó la situación tras admitir que había tomado un poco de más en el estadio en la final. El Kun contó: “Yo tomé bastante... a ver, no mucho, pero tomé y lo que pasó fue que estaba sin comer. Cuando tomás sin comer, te pega el doble. En un momento pensé ya fue y seguí porque si me pasa algo, que sea en Qatar con la Copa del Mundo”.

“En un momento Leo se enojó.. bah, no es que se enojó, pero me dijo que pare un poco. Pero yo le dije: ‘¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa’.”, continuó relatando el ex delantero de Independiente agregando además algunas dedicatorias para los críticos de la selección y de los jugadores.