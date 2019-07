El crack proveniente del Bénfica reveló cómo era ir a la cancha: "A la Bombonera íbamos en el colectivo 33, con mi mamá, siempre. A veces íbamos con mi sobrino. Siempre fuimos a la tercera bandeja, arriba de La 12, a una punta".

Siempre exultante, la mujer agregó emocionada: "Creo que ya hemos logrado todo lo que deseábamos de chiquititos. Siempre dije que mi hijo iba a ser un gran jugador. Él de chiquito me decía que yo deliraba y yo le decía 'mirá cuando te vea jugar la Champions'. Todavía jugaba en baby y mira donde está ahora. Llegamos. Lo logramos todo, jugó en la Selección, cumplió su sueño de jugar en Europa y ahora cayó ¡en la mitad más uno, más uno y más uno!"

Pura risa y cómplice, Salvio contó sobre detalles que confirman que su madre es un personaje: “Ella en casa hace el asado y no deja que mi viejo se meta. Él lava los platos y ella cocina”. Pero no quedó ahí: “¡Toto hace unos pollos al horno muy buenos, con unos huevos fritos terribles!”, aseguró su mamá.

Embed

“Mi ídolo siempre fue (Juan Román) Riquelme, también Martín (Palermo). Salvio se estaba formando en ese momento, venía el peligro creciendo”, confesó la señora.

El papá de Salvio, en cambio, es hincha de Independiente, con un perfil tranquilo y con Ricardo Bochini como ídolo, pero Tota no se guardó nada: “El único que jugó en Independiente, no hay otro, si son todos pecho frío”.

Eso sí, Eduardo Salvio aseguró que al papá se lo puede cargar, pero con la Tota no se mete nadie: "Cuando cargás a mi vieja se pudre todo".

Finalmente, la mamá se acordó de River. Cuando a Salvio le preguntaron si alguna vez podría haber llegado al Millonario, Tota salió al cruce entre risas: "¿Qué estás diciendo? No, a River no, desde el vamos, no existen".

El show de la Tota recién empieza...

LEÉ MÁS

Angelici: "De Rossi será jugador de Boca en un 99 por ciento"

Presidente de Roca: "Coincido con Messi, el fútbol está corrupto"