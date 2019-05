"Hice una pregunta básica de la naturaleza y todo lo demás es el cambio social, a lo cual uno, si no tiene la inteligencia y la sensibilidad de subirse a esa ola se queda atrás. Porque acá las mujeres hemos perdido un campo importantísimo, la vagina", expresó sobresaltada la actriz.

Embed

En ese momento, Florencia intervino y dio su perspectiva al respecto. "Si hay una persona autorizada para hablar, soy yo. Toda mi vida me sentí mujer. Me pueden creer o no. Pueden tomarlo o no. Cuando yo era chica, y tenía dos años, creí que era nena. Pensaba como mujer. Quería ser nena, no quería ser varón. Creía que iba a crecer y me iba a cambiar la genitalidad, era como una fantasía que tenía a esa edad", explicó.

Embed

"Cuando salió la ley de identidad, que me dieron el DNI, que representa lo que yo siento, que es mujer, a muchos les costaba entenderlo. Para muchos tenemos prohibida la palabra 'mujer'. Para muchos solo si cargás una vagina podés ser mujer y yo no creo en ese concepto. Entonces, es así, es lo que yo siento", sentenció Flor.

Un día más tarde, e invitada a Los Ángeles de la Mañana, Edda intentó terminar con la polémica. “Cuando ves a Flor de la V, ¿Ves una mujer o un hombre?”, lanzó Ángel de Brito, a lo que Bustamante respondió: “Yo veo a una mujer. Chicos, seamos libres, amemonos como queramos. Me interesa la felicidad de la gente, y si sos un mono que se siente orangután, te voy a decir ‘que genial’, mientras vos lo creas”, finalizó.

Embed

