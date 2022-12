El terrible apodo que le pusieron a El Tirri, el primo de Marcelo Tinelli

El Tirri y Marcelo Tienlli.jpg El Tirri y su primo Marcelo tienen una entrañable relación y juntos vivieron el mítico mundial de Qatar.

Es que el primo de Tinelli fue uno de los integrantes de la primera formación de Los Fabulosos Cadillacs. Y sus extravagancias de aquellos tiempos lo llevaron a ganarse el sobrenombre de Madonna. Sobre eso, contó una anécdota hace unos años en un reportaje que le realizaron para Infobae.

Allí relató que en año 1991 en pleno éxito de Los Fabulosos Cadillacs "hicimos 30 shows en un mes. Termina la gira, se van todos y le digo a nuestro manager: ‘Alejandro, ¿no me das un adelanto?’... ‘¿Adelanto de qué?’, ‘Hicimos 30 shows, ¿qué hiciste con la plata?’... y no tomaba drogas, nada eh", relató.

Entonces, explicó en qué había gastado el dinero que había ganado. "Yo hacía cosas muy raras, me compraba ropa, no me gustaba un cuarto y me pagaba el otro cuarto. Prácticamente me había gastado lo de la gira y quería un adelanto. Me di cuenta de que todos los Cadillacs tenían departamento propio y yo no, yo andaba en un auto excelente, pero sin casa propia", reconoció.