El video del palazo que recibió Caramelito Carrizo en TV: "No servís para nada"

Las redes sociales se han convertido en un lugar donde los insultos, los agravios y la violencia se han vuelto normales, sobre todo, cuando quien agrede es una persona desconocida y la que recibe todo esto es famosa. La posibilidad del anonimato, el no tener a la persona enfrente y quién sabe qué más, parece habilitar prácticas en donde mucha gente termina insultando a famosos sin razón alguna. Caramelito Carrizo lo sufrió en carne propia.

Por eso, hablando de uno de los temas del momento que es la separación de L-Gante con la madre de su hija , Tamara Báez, la artista dio un dato que le llegó por las redes sociales, aunque no de la mejor manera.

Caramelito Carrizo enojada 1.jpg

“Hay una persona que me escribe por privado diciéndome que es vecina de Tamara”, contó Caramelito Carrizo antes de agregar: “Aquí no los quiere nadie, él entra al barrio con mucha gente y hace desmanes. A la salida lo esperan sus fans. Ella es una pobre chica que está bancando todo aquí y él es un desastre”.

Tras leer eso, Caramelito mostró su enojo por lo malos modos que había tenido la mujer que le había mandado el mensaje, quién al parecer le había molestado que la propia actriz no lo hubiera leído al momento que lo envió.

Caramelito Carrizo enojada 2.jpg

“Le quiero decir a esta señora que lo estoy leyendo ahora porque cuando estoy en el programa trato de prestar atención a mi trabajo y no estoy con el teléfono ¡Porque me dice! ‘¡Te regalan Info y no servís ni para leer!’ ¡Cómo está la gente de agresiva! Te agradezco el mensaje y discúlpame que tardé en leerlo”, cerró con ironía.