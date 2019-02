“Si un hombre se ha pasado décadas tocando a mujeres de forma impropia, ¿por qué querría una mujer trabajar para él, si la única razón por la que no va a tocarla de manera impropia es que su contrato le obliga a portarse ‘con profesionalidad’?”, planteó Thompson.

“Se ha hablado mucho de darle a John Lasseter ‘una segunda oportunidad’. Pero seguramente se le van a pagar millones de dólares para que reciba esa segunda oportunidad. ¿Cuánto dinero se les va a pagar a las empleadas de Skydance para que le DEN esa segunda oportunidad?”, inquirió.

“Skydance ha revelado que ninguna empleada de Pixar o Disney recibió indemnizaciones tras haber sido acosada por John Lasseter. Pero, dados los ataques que se han lanzado contra las mujeres que han dado la cara y acusado a hombres poderosos, ¿de verdad creemos que ‘sin indemnización’ significa que no hubo acoso, o que el ambiente laboral no era hostil? ¿Se supone que debemos sentirnos aliviados por el hecho de que esas mujeres, que afirman que sus carreras fracasaron por trabajar para Lasseter, NO recibieron ningún dinero?”, añadió.

“Soy consciente de que siglos de poder sobre los cuerpos de las mujeres, lo quisieran estas o no, no va a cambiar de un día para otro, ni en un año. Pero también soy consciente de que si la gente que ha alzado su voz –como yo misma– no toma partido de alguna forma, entonces es muy poco probable que las cosas cambien al ritmo necesario para proteger a la generación de mi hija”, concluyó la actriz.

"Me disculpo profundamente si los he decepcionado. Especialmente quiero pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite de algún modo, manera o forma", había dicho Lasseter en un comunicado dirigido a sus trabajadores, en medio de las denuncias impulsada por el movimiento #MeToo.

Lasseter era conocido en el mundo de la animación por "tocar, besar y hacer comentarios sobre atributos físicos".

