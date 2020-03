En las redes, un ex Mambrú contó que tiene coronavirus

Mambru2.jpg

"Nosotros desde el 10 de marzo estamos en cuarentena, muy conscientes del peligro que puede llegar a tener el coronavirus. Fuimos tan conscientes que sabemos que no hemos contagiado a nadie, pero sí confirmamos que ambos tenemos el Covid-19", expresó y siguió diciendo sobre cómo se sintieron durante los últimos días: "La primera semana no teníamos síntomas, no teníamos idea. Yo me he sentido peor en otras gripes. Los síntomas eran clarísimos: resfrío, dolor de cabeza, fiebre, un ardor alto en las vías respiratorias".

Sin embargo, poco tiempo después, el video fue eliminado por la red social, según denunció el artista por Twitter, en donde explicó que lo había grabado para "concientizar" a la población.

"Simplemente quería aclarar que Instagram me ha censurado el video donde hablaba sobre los síntomas que estamos teniendo mi mujer y yo, y no me dejo compartirlo en Facebook tampoco. Estamos bien y rezando porque esta pesadilla termine", escribió el músico.

Entre otras advertencias que consideró que "no se están diciendo", Rauch detalló como síntomas a "la pérdida del gusto y del olfato" y contó que los médicos le indicaron que si sentía alguna insuficiencia respiratoria, debía "llamar a urgencias".

"Aún vemos mucha gente en las calles, sin entender que pueden portarlo y no tener síntomas", lamentó, al tiempo que tranquilizó a sus seguidores al destacar que cree que ya pasaron "la peor parte hace dos días".

El ex integrante de Mambrú agregó que ni él ni su mujer son considerados pacientes de riesgo y al estar los centros de salud saturados es preferible que se queden aislados en sus casas.

Recientemente, Gerónimo se sumó a la iniciativa #yomequedoencasa y compartió varias canciones gratuitas en YouTube. La serie de videos se denomina "Gerónimo Rauch desde casa" e incluye transmisiones en vivo en los que el cantante le pregunta a sus seguidores qué canciones interpretar.

