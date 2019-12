Tras un fin de semana de angustia por la denuncia que le hizo Viviana Benítez, la ex niñera de sus hijos, y a horas de llorar frente a las cámaras de televisión por el dolor que le causaron los dichos de su exempleada, Pampita hizo un pequeño pero potente número de cha cha cha y se convirtió en tendencia en las redes con numerosos elogios.

Iu on Twitter miren lo que es pampita bailando havana

pic.twitter.com/6gbjZJ7YL1 — Iu (@lightsbuters) December 17, 2019

Sobre el final del envío, Tinelli tomó la palabra para hacer un balance del año y enviar un mensaje antigrieta.

“Este último ShowMatch que estamos haciendo en el 2019 se da en un momento muy particular de la Argentina, en un momento de un gran cambio que yo siento que genera mucha esperanza realmente. Estamos empezando una nueva etapa y ojalá que esta energía renovada que se siente, o por lo menos yo lo siento así en la calle, nos permita construir un país con más bienestar y con más igualdad. Y lo digo de corazón: creo que refleja lo que siente y quiere la la mayoría de los argentinos”, comenzó diciendo el conductor.

“El otro día lo escuchaba al flamante presidente Alberto Fernández y dijo que tenemos que dejar la grieta atrás, que realmente es algo que nos ha hecho pelota, y volver a encontrarnos alrededor de una mesa todos: hermanos, primos, amigos, familia...Tenemos que estar unidos. Eso es lo que nos pasa acá: yo siento que estamos unidos más allá de tener pensamientos diferentes. Porque siento que este país necesito de todos nosotros. Y te puedo asegurar que nadie sobra cuando se trata de mejorar el país en donde uno vive", agregó.

"Hay que empezar por los que no pueden esperar más. Hay mucha gente que no puede esperar más. Y tenemos que demostrar que somos un pueblo solidario, que nos importa la dignidad de cada uno de los que están. Porque todos tenemos que colaborar”, postuló antes de expresar su gratitud hacia el público, su pareja Guillermina Valdés y a sus hijos, incluidos los que tuvo la modelo con el productor Sebastián Ortega. "Quiero agradecerle fundamentalmente a mi mujer, que me apoya siempre. Y a todos mis hijos, que son parte esencial de mi vida. A todos: tenemos ocho hijos maravillosos”,dijo e inmediatamente le dedicó unas palabras a "la familia de San Lorenzo", el club que ahora preside.

“Hoy fui a la primera reunión de comisión de la directiva y se me quebraba la voz. No podía hablar de lo que lloraba pensando en mi papá. ‘¿Mi viejo estará mirando esto?’. Fue hermoso y con un récord histórico de participación desde 1954. Así que estoy honrado y voy a honrar esos votos trabajando muchísimo”, concluyó.

