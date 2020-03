“Le quiero avisar a todas las incorrectas, Sol Pérez, Angie Balbiani, Luli Fernández, Mercedes Mendoza que se encuentra ahí y no tengo el gusto de conocer y a todas mis incorrectas. No quiero que se pongan tristes, porque esto es para el bien de todas: hoy va a ser el penúltimo programa de Incorrectas”, anunció Moria desde su casa.

Embed

“Es por las razones que estamos viviendo, si bien yo me autorecluí porque soy mayor y por pedido de mi hija, esto no es joda ni vacación. Soy una persona profesional y no puedo ser tan egoísta de hacer que un móvil venga a mi casa. Soy una mujer sumamente sana, siempre preservé mi salud, no puedo estar acá nadando en una casa divina y tener un móvil acá que puede ser utilizado para un hospital, para niños o lo que sea”, siguió explicando la conductora y agregó: “No quiero que Incorrectas pierda su esencia. Soy adicta a la vida y no me gusta dar noticias sobre la muerte y que sea un periodístico, que es lo que corresponde en estos momentos. No lo podemos dibujar y no lo siento yo. Le pido a quienes nos siguen que no se pongan mal. Pero veo el móvil ahí cuando puede estar en un lugar que lo necesiten y no me gusta”, aseguró la conductora.

“Con esto me sentía como un injerto entre muchos noticieros. Incorrectas volverá con su esencia, porque no se puede dar alegría cuando una persona se muere todo el tiempo, al igual que no pude cuando murieron esos nenes y me acordé de Helena, mi nieta”, aseveró, recordando el momento en el que informó el vuelco de un colectivo con estudiantes de primaria, en Lezama.

LEÉ MÁS

Tinelli viajó a Esquel a hacer la cuarentena y estalló la polémica

Con Pasapalabra no: anunciaron el final del ciclo y en las redes estallaron en furia