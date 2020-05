En medio de la pandemia, Jesús es imparable

De esta manera, la novela bíblica rompió los récords de El muro infernal (lunes 13 de enero) y Telefe noticias–Flash (jueves 19 de marzo), ambos con 14.8 puntos.

Exitosa paliza

En la competencia directa con otros programas, Jesús aplasta al resto de los ciclos de otros canales. Su principal competidor en el prime time, Bienvenidos a bordo (El Trece), obtuvo un bajo promedio: 5.9 puntos, perdiendo por casi el triple. El segundo puesto del miércoles fue para Y tú quién eres? (Telefe) y Telefe noticias (Telefe), que marcaron 10.5 puntos.

“Es un placer saber del éxito de Jesús en la Argentina. Fui muy feliz contando esta historia, fue un privilegio y una experiencia que me cambió la vida . Es la figura más fuerte de la historia de la humanidad. Fui a un casting de tres etapas, éramos nueve actores y quedé yo. Fue una sorpresa porque en mi vida jamás soñé con interpretar a ese personaje. Lo hice con toda seriedad y responsabilidad. Fue una gran oportunidad de aprender”, contó Dudu Azevedo.

El actor brasileño contó que se preparó durante dos meses para interpretar al “Hijo de Dios” y que las grabaciones se extendieron por un año. “Estudié sobre la vida de Jesús, leí la Biblia, pero mi trabajo principal fue buscar a Jesús dentro de mí y tratar de trasmitirlo con carisma. Fue la mejor forma de trascender esa figura extraordinaria”, explecó el intérprete

“Muchas veces sentí una conexión muy fuerte”

Azevedo reveló que tuvo experiencias místicas al ponerse en la piel de Jesús. “Mi concentración y dedicación fue muy grande. Lo hice con entrega y seriedad. Sentía muchas cosas porque estaba muy conectado con el personaje. No puedo explicar esas cosas porque son subjetivas, pero muchas veces sentí una conexión muy fuerte con él y con la historia. Sentí que había una energía sobrenatural, que me acompañaba”, contó el actor.

Santo padre Luego dio detalles del rodaje y confesó que se convirtió en papá mientras trabajaba en la novela: “Las jornadas laborales eran de entre 12 a 14 horas y seis días a la semana. En ese tiempo fui padre. Quería disfrutar a mi hijo pero fue un trabajo muy intenso, muy complicado. Todo el Vía Crucis fue la parte más difícil y muy sufrida. Grabamos la crucifixión en Marruecos, en un desierto, y había un silencio ensordecedor, yo estaba ensangrentado de la cabeza a los pies. Lloré sin parar, estaba muy emocionado. Cuando llegué al set, todos hicieron silencio y lloraron, hasta el equipo técnico”, recordó Dudu.

Azevedo minimizó la leyenda de que los actores que interpretan a Jesús no tienen éxito: “Nunca permití que esas cosas me asustaran. Cada trabajo tiene su valor. Tengo 41 años y en mi vida jamás soñé con hacer a Jesús como actor. Ya me siento victorioso”.

En tiempos de coronavirus, la música lo salva

En tiempos de pandemia de coronavirus, Azevedo comparte varios videos musicales en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram -donde tiene un millón de seguidores- expresó: “La música siempre nos salvará. ¡Y más en cuarentena!”, junto a un clip donde se lo ve tocando la guitarra.

El actor está casado hace años con Fernanda Mader, una médica ginecóloga, con quien fue padre de Joaquín, de un año. Juntos formaron una familia ensamblada, ya que la doctora -que además es la sobrina de la actriz Malu Mader- también es madre de Pedro y Manuela, de 14 y 12 años, fruto de una relación anterior.

