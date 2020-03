En su regreso, Rial le tiró flores a Tinelli

Embed

"No nos paró nada: ni los cacerolazos, ni las inundaciones, ni el granizo, ni la nieve, ni los cambios de gobierno, ni las crisis. Casi nacieron mis hijas con este programa, nació mi nieto, tuve quilombos enormes, me separé, despelotes, escribí libros, planté árboles, me fui y vine, pero siempre volví acá", agregó el periodista.

Tendencia

Luego, uno de los hombres fuertes de América sorprendió al reconocer a otro legendario ciclo. "Aquí nacieron muchos personajes. Wanda Nara y tantos otros. Lo que no pasaba por Intrusos, no pasaba. Y todavía hoy sucede eso. Pocos programas tienen tanto impacto como Intrusos. Creo que hay uno más que tiene impacto, y es el "Bailando", el programa de Marcelo Tinelli. Somos los únicos programas que cualquier cosa que digamos, se expande de una manera impresionante y marca tendencia", concluyó.

Programa. Rial. Intrusos.jpg

Entre los temas resonantes que se generaron en el programa, Rial repasará hechos policiales como la caída de Alejandra Pradón o la muerte de Juan Castro, e intentará tener a Wanda en el piso.

LEÉ MÁS

Agustina Kämpfer reveló que sufrió violencia de género

Panchito, tras conocer a Tevez: "Estoy feliz"