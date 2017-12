Entre escándalos, se define la primera semi del "Bailando"

Mañana, Fede Bal y Laurita Fernández se medirán con Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras para llegar a la última instancia del certamen.

De esta modo, la corona se disputará entre los campeones del 2016 y 2015 (Vigna, Fernández-Bal), un Bicampeón (Piquín) y las dos “primeras damas” del show: Rinaldi, novia de Federico Hoppe, y Lourdes Sánches, pareja de Pablo “Chato” Prada, que logró meterse por primera vez en la semifinal en su cuarto “Bailando”.

“Flor” de golpe

Quien se quedó con la espina fue Mica Viciconte, que se fue de la pista empapada en llanto. Es que además de quedarse afuera de la competencia, perdió, en manos del público, con su archienemiga de Combate. Horas después de su eliminación, la aguerrida participante disparó contra las duplas semifinalistas. “Llegaron todos los que tienen un poco de poder o con campeonatos, los que no tiene poder no llegan. Yo no salgo con nadie acá, no tengo ninguna relación. Son todos participantes que tienen algún privilegio, que ya ganaron un campeonato o que bailan. No se dio que lleguen participantes que no bailen. Y yo con eso no puedo competir. Es imposible”, expresó dolida.

“La felicito a Flor. Ella tiene un año más en el show y ganó un campeonato. Eso suma. Yo, sin ser conocida, saqué casi el mismo porcentaje, así que me voy súper contenta. Ahora disfruto porque no tengo que ensayar cuatro coreografías todo el día. Me voy con la frente en alto. Yo fui transparente”, agregó y se postuló para volver a la pista en 2018. “No depende de mí estar el año que viene, pero obvio que quiero”, concluyó.

De Brito metió fichas por Bal y Vigna

Buenos Aires

En Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito explicó cuál fue el criterio del jurado para salvar a las parejas en la gala del martes.

“Con Fede y Laurita estábamos de acuerdo todos. Ella sobre todo, espectacular, Laurita es la mejor. Lourdes y Gabo nos gustaron y nos costó entre Piquín y Flor Vigna. Lo de Sol Pérez fue espantoso, parecía un ensayo. Lo de Mica también nos pareció horrible. Maca la rompió”, precisó.

“Valoramos a los equipos originales. Si se caía alguien, obviamente no lo íbamos a salvar. Se hace un promedio de todo, cómo bailaron todo el año. En esta instancia salvás a la pareja que querés ver en la final y no a la que mejor bailó esa noche”, confesó y deslizó la posibilidad (o el deseo) de que la final del lunes se dé entre Fede Bal y Flor Vigna, dado que son parejas muy queridas por el público y las que más participación convocan a través del voto telefónico, fuente poderosa de facturación.

