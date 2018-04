"Hay que impedir que Maluma se convierta en parte de la oferta musical de las fiestas. Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa", explica en la propuesta la creadora de la idea, Carlota Lera.

"No paran de hacer campañas contra la violencia de género y el machismo y luego se les llena la boca diciendo que han conseguido que Maluma actúe en Palencia", agregó Lera en diálogo con El País.

"Realmente creo que no han escuchado sus letras, porque si no, no me explico cómo pueden sentirse orgullosos de traerlo", sostiene al referirse a una publicación de Facebook del ayuntamiento que anuncia el recital.

Por ahora, desde el gobierno comunal, "no hay intención de cancelar la actuación". "La iniciativa online forma parte de la libertad de expresión de cada uno, pero el concierto sigue adelante. Además, habría que ver la procedencia de esas firmas, si son gente de la ciudad o si son perfiles falsos", sostuvo el responsable de prensa del municipio.

No es la primera vez que se cuestiona el mensaje de las canciones de Maluma. El artista se ganó la fama de machista al mostrarse en sus videoclips se rodeado de mujeres esculturales semidesnudas. Por caso, el tema "Cuatro Babys", también generó juntada de firmas para que lo bajen de las plataformas digitales pero la iniciativa no prosperó y la canción sigue siendo uno de sus hits más escuchados.

