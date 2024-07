A 8 meses de la muerte de su esposa, Carlos Monti se puso de novia con una panelista

Carlos Monti 1.jpg Carlos Monti y su fallecida esposa

El nuevo romance de Carlos Monti con una panelista

"Él es una figura de la tele, muy conocido y conductor. Es buen mozo, a mí no me gusta, pero les gusta a muchos, tiene levante. Ha tenido levante a lo largo de la historia", comenzó contando Brey, refiriéndose a Carlos Monti. Luego, empezó a dar pistas sobre la famosa panelista involucrada en este nuevo romance. "Ella, panelista. No trabajan juntos, ella está en otro programa. Pero se cruzan en los pasillos del canal y además se conocen de chiquitos. Ella está separada recientemente", continuó Brey.

Finalmente, Brey reveló los nombres de los protagonistas: "Se estaría prendiendo la llama del amor entre... Le mando un beso, los quiero a los dos y si es así que me lo confirmen porque los pasillos del canal hablan y todo el canal está hablando. Estoy hablando del señor Carlos Monti y Andrea Bisso", expresó.

Andrea Bisso

Los rumores del romance entre Carlos Monti y Andrea Bisso

Por ahora, ni Carlos Monti ni Andrea Bisso han salido a aclarar los rumores. Lo que sí se sabe es que Monti y Bisso trabajan en Net TV, aunque en programas diferentes: él en "Entrometidos" y ella en "El Impertinente". Según Brey, "no trabajan juntos pero se cruzan por los pasillos. Se conocen de chiquitos". Esta relación laboral y personal parece haber llevado a un acercamiento entre ellos, especialmente considerando que ambos están solteros actualmente. "Ella está recientemente separada, él está solo hace un tiempo. No tienen compromisos ninguno", añadió Brey.

Los rumores en los pasillos de Net TV no han hecho más que avivar la curiosidad de los seguidores de ambos periodistas. La posibilidad de un nuevo romance en el canal ha generado comentarios y especulaciones, y muchos esperan que los involucrados confirmen o desmientan esta información pronto. "Si esto es así, confirmen urgente porque los pasillos del canal hablan", insistió Brey durante la emisión del programa.