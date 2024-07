A dónde su mudó Patricio, el hermano de Susana Giménez: "Al lado del mar"

“Creo que la pandemia nos dio una cercanía con la muerte que, en mi caso, me ayudó a poner en perspectiva las cosas. Saber que la única certeza que tenemos es que vamos a morir, todos por igual. Que no te llevás ni casas, ni autos último modelo, ni nada de eso. Que lo único que hace la diferencia es lo que creciste espiritualmente. Que la felicidad se parece más a la paz que a la adrenalina. Que lo importante es ser millonario en atardeceres”, expresó en diálogo con Teleshow.

“Alejarme de la ciudad y vivir solo me ayudó a dejar de escuchar tanto afuera y me metí a ordenar con mucho amor y paciencia lo que estaba adentro. Volví a meditar intensamente después de 20 años. Decidí construir en mí a un ser que mereciera (y estuviese a la altura) de lo que pretendía en el otro”, confesó Patricio sobre el cambio que experimentó.

patricio gimenez 1.webp Patricio Giménez y su nueva vida en Uruguay.

La palabra de Patricio Giménez, el hermano de Susana

“Había cosas que ya no servían, otras que ya no me identificaban. Primero, adentro, y luego también, afuera. Me quedé con tres jeans, unas remeras y poco más. Me sentí libre. Liviano de equipaje. Y a partir de allí decidí cuidarme, perdonarme y amarme”, confirmó el mediático, que decidió despojarse de todo lo que no era necesario.

Además, explicó que comenzó a tener una vida muy saludable, tras su mudanza, y que se reencontró con él mismo. “Dejé mis vicios (el tabaco y el vino) y eso me arrimó al deporte, a las mañanas, a comer sano y en un par de años recuperé mi alma”, desarrolló sobre sus hábitos actuales.

“Tengo mi programa de televisión aquí durante los veranos, Punta es Night, que va por Canal 11 y tuve un programa de radio durante seis temporadas. Ahora estoy viendo si hago otro año más. Se llama Un espacio en el tiempo. Hago acciones de comunicación y publicidad para empresas, a veces incluso con Susana cuando me lo pide una marca”, sostuvo en diálogo con Teleshow.

patricio gimenez 2.webp Patricio Giménez.

La nueva vida de Patricio Giménez, el hermano de Susana

El mediático confesó que ya tenía planes de adoptar una vida más tranquila: “Yo siempre soñé en irme a vivir a un lugar tranquilo. Decía: ‘cuando sea viejito voy a tener un ranchito ahí, en Nueva Helvecia’, que es cerca de Colonia. Siempre pasaba con el auto y me gustaba muchísimo la tierra así, quebrada, y el atardecer”.

Patricio reconoció que Susana lo motivó: “Y bueno, por ahí el proyecto se anticipó cuando había empezado la pandemia y me dijo Susana de venir con Rita, que era la perra de ella, y con Rumba. Ahí fue que agarré un bolso, la guitarra y la computadora, y así pude vivir dos años, con lo cual entendí que mucho más no se necesita, a nivel de cosas materiales”.

Por qué Patricio Giménez no regresó a la Argentina

“Después, el tiempo fue pasando, y Argentina siguió profundizando lamentablemente los problemas que tiene, que ojalá pronto los solucionen, y yo me encontraba mucho más acá, con la naturaleza, en el campo, y me fui quedando. Entre tanto, murió mi abuela, murió mi mamá, que eran las que más me ataban a Buenos Aires”, comentó sobre la situación del país.

Viviendo una vida mucho más tranquila, amplió sobre su presente: “Me di cuenta que soy feliz acá, estoy tranquilo, estoy con paz. Con paz me refiero algo más amplio que la tranquilidad. Es estar en armonía con uno, con su entorno, con el día a día, consentir que uno está bien con uno mismo”.