A los 50, Enrique Iglesias fue padre por cuarta vez: el primer posteo del cantante

Enrique Iglesias le alegró el cierre de año a sus seguidores con una noticia que generó emoción. A través de un posteo con un escrito breve, el reconocido cantante confirmó el nacimiento de su hijo fruto de la relación con la extenista de 44 años Anna Kournikova.

Si bien el anuncio fue hecho este lunes en las redes sociales, la pareja confirmó que el cuarto hijo nació el miércoles 17 de diciembre. " My Sunshine (rayo de sol) 12.17.2025” , escribió la pareja aunque no dieron precisión sobre el sexo del bebé ni revelaron el nombre manteniendo un fuerte hermetismo, aunque mostraron una imagen del niño donde se ve el perfil de su rostro.

Cabe recordar que el cantante y la extenista ya son padres de los gemelos Lucy y Nicholas y de su hija Mary, por lo que que esta nueva llegada se convierte en el cuarto hijo. Debido a la llegada del niño el cantante redujo su planificación profesional para dedicarle más tiempo a este momento de su vida junto a la pareja que conoció en 2001.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

La llamativa reacción de Gabriela Sabatini cuándo le preguntaron por el embarazo de su sobrina, Oriana

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron hace más de un año y se encuentran en la dulce espera de su primer hijo. En ese contexto, se volvió noticia la tía de la actriz, Gabriela Sabatini, la ex tenista que no asistió a la boda de su sobrina y que ahora fue consultada por el mencionado embarazo.

Hace un tiempo que la extenista argentina no tiene vínculo con su familia, es decir, con su hermano, cuñada y sus sobrinas. Teniendo en cuenta que la deportista tenía relación con Oriana y Paulo Dybala, ya que se reunían. Esto se rompió y Gabriela no asistió a la boda que se realizó en julio de 2024. En medio de la dulce espera de la hija de Oriana y Paulo, la encontraron a la extenista en la calle y no dudaron en preguntarle por el momento de felicidad que vive su familia. Ante esto, Gabriela tuvo una reacción que deja en claro cómo es el vínculo.

Al ser abordada por el móvil de Infama, la exdeportista frenó y respondió. Primero, el periodista le dijo: "¿Sos fanática de esto, no?”. Ante esto, Gabriela comentó: “Es lo más lindo que hay”. Luego, de mencionar al emprendimiento de perfumes que tiene Gabriela Sabatini, el cronista no dudó en consultarle sobre la relación con su sobrina que espera su primera hija y la emoción de la familia por la llegada del bebé.

Embed

“¿Vas a ser tía?”, le dijo el periodista. Ante esto, la exdeportista tomó la decisión de terminar la charla de forma amable y volvió a pedalear su bicicleta. “Nos vemos, hasta luego”, expresó Gabriela Sabatini antes de irse y cortar el tema relacionado con su familia.